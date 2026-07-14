Río Grande vuelve a alentar a la Selección: transmitirán el partido entre Argentina e Inglaterra en el Parque de los 100 Años

El Municipio de Río Grande volverá a reunir a vecinos y vecinas para alentar a la Selección Argentina en una nueva jornada del Mundial 2026. Este miércoles 15 de julio, el Parque de los 100 Años será nuevamente el escenario donde se transmitirá en pantalla gigante el esperado partido entre la Scaloneta e Inglaterra.

La propuesta es libre y gratuita y comenzará a las 14.30 horas con la previa del encuentro, mientras que el partido está previsto para las 16 horas.

Como ocurrió en las anteriores presentaciones del conjunto albiceleste, el Municipio convoca a familias, grupos de amigos y aficionados al fútbol a compartir la emoción del encuentro con banderas, camisetas y el tradicional aliento que caracteriza a los riograndenses.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que esta iniciativa busca seguir promoviendo espacios de encuentro, recreación y participación comunitaria, consolidando al Parque de los 100 Años como un punto de reunión para disfrutar en comunidad de los grandes acontecimientos deportivos.