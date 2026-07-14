Denuncian presunto maltrato animal en un centro de perros de trineo de Ushuaia

Foto gentileza: interpatagonia.com

Una médica veterinaria especialista en bienestar animal denunció penalmente al establecimiento Valle de los Lobos, dedicado a la actividad de perros de trineo y vinculado al Hotel Arakur de Ushuaia, por presuntos hechos de maltrato y crueldad animal, tras constatar la muerte de dos perras y diversas irregularidades en el estado de los animales.

La presentación fue realizada por la Dra. Ilaria Giannini (M.P. N.º 133), especialista en Etología Clínica, ante la Fiscalía, la Policía Provincial y la Dirección Municipal de Zoonosis, invocando la Ley Nacional N.º 14.346 de Protección Animal.

De acuerdo con la denuncia, el caso dio origen al Sumario Policial N.º 193/26, tramitado en la Comisaría Tercera de Ushuaia.

Según relató la profesional, a fines de abril fue atendida de urgencia una perra llamada Siberia, que ingresó con un cuadro de shock, hipotermia y graves heridas provocadas por el ataque de otros perros dentro del predio. Pese a los esfuerzos médicos, el animal falleció.

La veterinaria sostiene que el episodio habría estado vinculado a una presunta falta de supervisión y custodia de los animales.

Posteriormente, la profesional informó por escrito sobre el delicado estado de salud de otra perra, Nere, y solicitó que recibiera atención veterinaria urgente. Según la denuncia, esa asistencia no habría sido brindada y el animal también murió, motivo por el cual la presentación fue ampliada por una presunta omisión de cuidados sanitarios.

Las presuntas irregularidades detectadas

Durante una evaluación realizada de manera ad honorem en mayo sobre los 51 perros alojados en el establecimiento, la Dra. Giannini afirmó haber detectado múltiples situaciones que, a su criterio, vulneran las normas de bienestar animal.

Entre las observaciones incluidas en la denuncia figuran:

Instalaciones con abundante barro y problemas de drenaje que mantenían a los perros con las extremidades permanentemente mojadas, favoreciendo infecciones.

Animales que, según indicó, dormían a la intemperie sin resguardo adecuado frente a las bajas temperaturas del invierno fueguino.

Falta de recipientes apropiados para el suministro de agua y utilización de tachos comunes para la alimentación.

Presencia de varios perros con signos evidentes de enfermedad sin la atención sanitaria correspondiente.

La denuncia quedó radicada en sede judicial y será la investigación la que determine si existieron responsabilidades penales por presuntas infracciones a la Ley 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales.