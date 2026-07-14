Tras su paso por Canadá y Estados Unidos, Gabriela Castillo recorre Vaca Muerta para analizar el desarrollo hidrocarburífero

Tras su reciente participación en actividades vinculadas al sector energético en Canadá y Estados Unidos, la ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, continúa su agenda de trabajo con una serie de recorridas técnicas en la provincia de Neuquén, donde visitó distintas instalaciones vinculadas a la industria hidrocarburífera de Vaca Muerta.

Acompañada por la secretaria de Hidrocarburos, Julieta Balderramas, y la directora general de Fiscalización de las Operaciones Hidrocarburíferas, Ana Laura López, la funcionaria recorrió empresas e instalaciones estratégicas para conocer los procesos productivos y las tecnologías aplicadas a la explotación convencional y no convencional.

Como parte de la agenda, las autoridades fueguinas visitaron la empresa SAN S.R.L., junto a representantes de Terra Ignis Energía S.A., donde conocieron el funcionamiento de la planta dedicada al tratamiento y disposición final de residuos petroleros.

Posteriormente, recorrieron el centro de acopio y acondicionamiento de arenas de San Benito Energía, ubicado en cercanías de Añelo, además de la planta Aguada Pichana y el yacimiento no convencional operado por Total Austral.

Durante la recorrida participaron de una reunión técnica sobre el funcionamiento de la planta de tratamiento y observaron las distintas etapas del proceso productivo, desde la preparación de arenas para fractura hidráulica hasta la perforación horizontal, las tareas de flowback y la limpieza de los pozos antes de su puesta en producción.

Al referirse a la visita, Castillo sostuvo que el objetivo fue incorporar conocimientos sobre una modalidad de explotación que actualmente no existe en la provincia. "Recorrimos las distintas etapas de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta para conocer de primera mano cómo funciona la actividad no convencional, una modalidad que hoy no tenemos en Tierra del Fuego, pero que representa un horizonte de desarrollo a futuro", afirmó.

La funcionaria agregó que conocer cada uno de estos procesos permitirá fortalecer la planificación energética provincial. "Conocer cada uno de los procesos, desde la preparación de arenas para fractura hidráulica hasta la perforación, la limpieza de los pozos y el funcionamiento de las plantas de tratamiento, nos permite incorporar herramientas y experiencias valiosas para seguir planificando el desarrollo energético de nuestra provincia", concluyó.