Ushuaia | Radio Monumental realizará un festival solidario para colaborar con la sala de cirugía infantil del Hospital de Ushuaia

Radio Monumental 94.9 FM lanzó oficialmente la 3° Gran Festival Folclórico y Chamamecero, una propuesta que volverá a unir la música popular con la solidaridad. El evento se llevará a cabo el sábado 1 de agosto, desde las 20 horas, en el Centro Cultural Esther Fadul, con la participación de artistas locales, buffet y sorteos.

La entrada tendrá un valor de 5.000 pesos en concepto de bono contribución y la totalidad de lo recaudado será destinada a las acciones solidarias que la emisora impulsa durante el Mes de la Niñez.

Además de la tradicional compra de juguetes para repartir entre niños de distintos barrios de Ushuaia, este año la campaña tendrá un objetivo especial: colaborar con el Servicio de Cirugía Infantil del Hospital Regional Ushuaia (HRU).

Los fondos permitirán adquirir un auto eléctrico infantil para que los pequeños pacientes puedan trasladarse hasta el quirófano de una manera más amigable, reduciendo el estrés y la ansiedad previos a una intervención.

Asimismo, el proyecto contempla la colocación de gigantografías infantiles y otras mejoras en la estética del área quirúrgica, con el propósito de transformar ese espacio en un ambiente más cálido y acogedor para los niños y sus familias.

Desde Radio Monumental destacaron que esta iniciativa ya generó importantes aportes para la comunidad en sus ediciones anteriores.

En el primer festival se logró la donación de un auto eléctrico infantil al Hospital Regional Ushuaia, mientras que en la segunda edición se entregaron juguetes en distintos barrios de la ciudad y también al Centro Integrado Amanda Beban, alcanzando a numerosas familias.

Con esta tercera edición, la emisora vuelve a convocar a la comunidad fueguina a participar de una noche de música folclórica y chamamé, donde cada entrada se transformará en una ayuda concreta para mejorar la experiencia de los niños que deben atravesar una cirugía y para llevar una sonrisa durante el Mes de la Niñez.