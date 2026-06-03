Investigan un posible brote de triquinosis en Ushuaia: hay ocho personas con síntomas compatibles

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informó que se encuentra investigando un posible brote de triquinosis en la ciudad de Ushuaia, luego de detectarse ocho personas con síntomas compatibles con la enfermedad.

Según precisaron las autoridades sanitarias, los casos corresponden a seis adultos y dos niños que habrían estado expuestos durante un mismo evento familiar. Todos los pacientes se encuentran bajo seguimiento médico, evolucionan favorablemente y reciben tratamiento de manera ambulatoria.

Desde la cartera sanitaria indicaron que la confirmación definitiva de los casos aún está pendiente, ya que continúan realizándose estudios de laboratorio para determinar con precisión si se trata efectivamente de triquinosis.

Paralelamente, equipos de la Dirección de Epidemiología y de la Dirección de Registro y Control de Alimentos de la Zona Sur avanzan con la investigación para intentar establecer el origen del posible contagio.

Hasta el momento, las autoridades no lograron identificar la fuente específica de infección ni obtener muestras de los alimentos sospechosos para su análisis, lo que dificulta determinar cómo se produjo la exposición al parásito.

Qué es la triquinosis

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite principalmente por el consumo de carne de cerdo o productos derivados contaminados que no fueron correctamente elaborados o cocidos.

Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor muscular, hinchazón de párpados, dolores de cabeza, malestar general, diarrea y molestias abdominales. En algunos casos, la enfermedad puede generar complicaciones si no es diagnosticada y tratada oportunamente.

Recomendaciones para prevenir la enfermedad

Ante la investigación en curso, el Ministerio de Salud recordó la importancia de extremar las medidas de prevención al momento de consumir carne de cerdo y productos elaborados.

Entre las principales recomendaciones se destaca cocinar completamente la carne y sus derivados hasta alcanzar una temperatura interna mínima de 71 grados, evitando que queden sectores rosados o con jugos visibles.

Asimismo, las autoridades remarcaron que métodos como el salado, secado o ahumado no eliminan el parásito responsable de la enfermedad.

También se aconseja adquirir embutidos, chacinados, jamones, pancetas, longanizas y chorizos únicamente en establecimientos habilitados, verificando que los productos cuenten con rótulo identificatorio, fecha de elaboración, fecha de vencimiento y los registros sanitarios correspondientes.

Finalmente, se recomendó evitar la compra y el consumo de alimentos de origen informal o elaborados sin controles bromatológicos, ya que representan un riesgo para la salud.

El Ministerio de Salud aseguró que continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier novedad vinculada a la investigación epidemiológica en curso.