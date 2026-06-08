Ushuaia redujo un 50% los reclamos ambientales

La Municipalidad de Ushuaia informó que las solicitudes de intervención realizadas por vecinos ante el área de Ambiente disminuyeron un 50% en lo que va del año, como resultado de las acciones de limpieza, mantenimiento y concientización impulsadas en distintos sectores de la ciudad.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, destacó que la reducción de los reclamos responde al trabajo sostenido que lleva adelante el Municipio junto a la empresa Agrotécnica Fueguina, con tareas permanentes orientadas a mejorar la gestión de residuos y el estado de los espacios públicos.

“Es producto del trabajo que realizamos día a día y del contacto permanente con la comunidad para concientizar sobre la correcta disposición de residuos domiciliarios y voluminosos”, sostuvo el funcionario.

Según precisó, la baja en las denuncias registradas por el área de Atención al Vecino refleja una mejora en la respuesta a las demandas de la comunidad y un mayor compromiso de los ciudadanos con el cuidado del ambiente urbano.

Ferreyra remarcó que la participación de los vecinos es fundamental para evitar la acumulación de residuos en la vía pública y recordó la importancia de respetar los días y horarios establecidos para la disposición de residuos domiciliarios y elementos de gran porte.

Además, indicó que las condiciones climáticas favorables permitieron avanzar con distintos operativos de mantenimiento, que incluyeron corte de pasto, retiro de basura en espacios verdes y jornadas especiales de limpieza durante los fines de semana.

En paralelo, el Municipio ya trabaja en la planificación de las tareas previstas para la temporada invernal. Entre las acciones programadas se encuentran la limpieza de espacios públicos, el despeje de veredas en instituciones educativas y distintas intervenciones destinadas a garantizar la transitabilidad y la seguridad de los vecinos durante los meses de nieve y hielo.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que el objetivo es sostener durante todo el año las acciones de cuidado ambiental y mantenimiento urbano para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ushuai