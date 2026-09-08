Condenaron a 12 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hija en Ushuaia

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó a un hombre de 39 años a la pena de 12 años de prisión, tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo contra su hija cuando esta era menor de edad. Al momento de dar a conocer la resolución, los magistrados ordenaron además la inmediata detención y prisión preventiva del acusado.

De acuerdo con la instrucción de la causa, los hechos ocurrieron entre enero y mayo de 2021 de manera continuada en el domicilio familiar del imputado, aprovechando el contexto de convivencia. Luego del análisis de las pruebas testimoniales y periciales desarrolladas a lo largo del debate oral, el tribunal concluyó la responsabilidad penal del juzgado en un número indeterminado de oportunidades.

Durante la etapa de alegatos, la titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Asistencia a las Víctimas, María Paula Schapochnik, requirió una condena de 12 años de cárcel, monto punitivo que coincidió de manera exacta con el veredicto fijado por los jueces. Por su parte, la Defensa Pública, a cargo del defensor oficial José María Fernández López, había solicitado la absolución del imputado alegando la falta de certeza probatoria para sostener el cargo.

El tribunal encargado del juzgamiento estuvo conformado por los jueces Maximiliano García Arpón, Alejandro Pagano Zavalía y Rodolfo Bembihy Videla. Según informaron desde la sede judicial capitalina, la lectura completa de los fundamentos que sustentan la sentencia se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre.

Por tratarse del vinculo cercano, la Justicia no proporcionó la identidad del abusador condenado.