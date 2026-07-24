Pronostican varios días de frío intenso y temperaturas bajo cero en Tierra del Fuego

Tierra del Fuego continuará atravesando una semana marcada por el frío intenso, con temperaturas bajo cero, probabilidad de nevadas aisladas y persistencia de la alerta amarilla por temperaturas extremas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos vigentes, en Ushuaia las temperaturas mínimas se ubicarán entre -5 °C y -7 °C, mientras que las máximas rondarán entre 0 °C y 2 °C. Además, se espera cielo mayormente nublado y posibilidad de nevadas débiles en distintos momentos de los próximos días.

En Río Grande también se prevén varios días con temperaturas bajo cero, con mínimas cercanas a los -8 °C y máximas que difícilmente superarán los 2 °C, manteniéndose las condiciones típicas del invierno fueguino.

Las bajas temperaturas favorecerán la formación de hielo sobre calzadas y veredas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular tanto en vehículos como a pie.

Ante este escenario, las autoridades aconsejan evitar la exposición prolongada al frío, utilizar ropa de abrigo en varias capas, calefaccionar los ambientes de forma segura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. También recomiendan resguardar a las mascotas en lugares protegidos y ventilados.

Pronóstico día por día para Ushuaia

Viernes 24 de julio

Mínima: -5 °C

-5 °C Máxima: -2 °C

-2 °C Cielo mayormente cubierto y ambiente muy frío.

Sábado 25 de julio

Mínima: alrededor de -6 °C

alrededor de -6 °C Máxima: cerca de 1 °C

cerca de 1 °C Nubosidad variable y posibilidad de nevadas aisladas.

Domingo 26 de julio

Mínima: alrededor de -7 °C

alrededor de -7 °C Máxima: 1 °C

1 °C Continúan las heladas durante la madrugada y la mañana.

Lunes 27 de julio

Mínima: cerca de -6 °C

cerca de -6 °C Máxima: 2 °C

2 °C Tiempo frío, con cielo parcialmente nublado.

Martes 28 de julio

Mínima: alrededor de -5 °C

alrededor de -5 °C Máxima: 2 °C

2 °C Persisten las bajas temperaturas y no se descartan nuevas precipitaciones en forma de nieve

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