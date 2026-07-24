Pronostican varios días de frío intenso y temperaturas bajo cero en Tierra del Fuego
Tierra del Fuego continuará atravesando una semana marcada por el frío intenso, con temperaturas bajo cero, probabilidad de nevadas aisladas y persistencia de la alerta amarilla por temperaturas extremas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con los pronósticos meteorológicos vigentes, en Ushuaia las temperaturas mínimas se ubicarán entre -5 °C y -7 °C, mientras que las máximas rondarán entre 0 °C y 2 °C. Además, se espera cielo mayormente nublado y posibilidad de nevadas débiles en distintos momentos de los próximos días.
En Río Grande también se prevén varios días con temperaturas bajo cero, con mínimas cercanas a los -8 °C y máximas que difícilmente superarán los 2 °C, manteniéndose las condiciones típicas del invierno fueguino.
Las bajas temperaturas favorecerán la formación de hielo sobre calzadas y veredas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular tanto en vehículos como a pie.
Ante este escenario, las autoridades aconsejan evitar la exposición prolongada al frío, utilizar ropa de abrigo en varias capas, calefaccionar los ambientes de forma segura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. También recomiendan resguardar a las mascotas en lugares protegidos y ventilados.
Pronóstico día por día para Ushuaia
Viernes 24 de julio
- Mínima: -5 °C
- Máxima: -2 °C
- Cielo mayormente cubierto y ambiente muy frío.
Sábado 25 de julio
- Mínima: alrededor de -6 °C
- Máxima: cerca de 1 °C
- Nubosidad variable y posibilidad de nevadas aisladas.
Domingo 26 de julio
- Mínima: alrededor de -7 °C
- Máxima: 1 °C
- Continúan las heladas durante la madrugada y la mañana.
Lunes 27 de julio
- Mínima: cerca de -6 °C
- Máxima: 2 °C
- Tiempo frío, con cielo parcialmente nublado.
Martes 28 de julio
- Mínima: alrededor de -5 °C
- Máxima: 2 °C
- Persisten las bajas temperaturas y no se descartan nuevas precipitaciones en forma de nieve
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