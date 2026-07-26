El campo reclamó una baja de impuestos: "Es imprescindible que dejen de agobiarnos"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, reclamó a los gobiernos nacional, provinciales y municipales una reducción de la carga impositiva sobre el sector agropecuario y sostuvo que es necesario eliminar tributos que, según afirmó, afectan la producción.

Durante su discurso, Pino envió un mensaje dirigido a funcionarios nacionales, gobernadores e intendentes. "Para lograr que los productores del campo nos establezcamos en todos los puntos de nuestro territorio, es imprescindible que dejen de agobiarnos de impuestos. Y, además, que lo recaudado vuelva en forma de obras y servicios públicos", expresó.

El dirigente rural cuestionó particularmente el cobro de Ingresos Brutos, las tasas viales que no se traducen en obras y los gravámenes aplicados al traslado de mercaderías entre provincias, al considerar que generan distorsiones para la actividad. "Sirvan como ejemplos de lo que debe suprimirse el manejo arbitrario de impuestos a los Ingresos Brutos, las tasas viales que no se traducen en obras y el cobro de gravámenes por el simple traslado de mercadería entre provincias que crean aduanas internas prohibidas por la misma Constitución Nacional", afirmó.

Pino sostuvo además que una reducción de la presión tributaria tendría un impacto positivo sobre la producción y la economía en general. "La baja de impuestos no es solo un hecho de justicia para los productores. Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta y esto beneficia a toda la población", aseguró.

Por último, también reclamó mayores inversiones en servicios públicos esenciales y en infraestructura. "Otra deficiencia existente es la falta de inversión en servicios comunes esenciales. Salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura deben ser proporcionados por los Estados nacional, provincial y municipal, ya sea mediante inversión pública o privada gestionada por los gobiernos", concluyó.