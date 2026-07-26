Llegan los equipos para la nueva usina y habrá cortes de tránsito y restricciones en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia anunció un operativo especial de tránsito con motivo de la descarga y el traslado de los componentes de la nueva usina eléctrica, una obra considerada estratégica para fortalecer el sistema energético de la ciudad.

Como parte de la logística, desde el lunes 27 de julio quedará prohibido estacionar sobre la margen derecha de la avenida Prefectura Naval, en el tramo comprendido entre el Puerto de Ushuaia y la avenida Yaganes. La medida busca facilitar la salida de los camiones que transportarán los equipos desde la terminal portuaria.

La operatoria comenzará el martes 28 de julio y se extenderá durante aproximadamente diez días, en el horario de 9:30 a 17:00, siempre que las condiciones climáticas y operativas lo permitan.

En total se realizarán 238 viajes, que incluirán el traslado de contenedores convencionales y componentes de gran tamaño. Cerca de 50 cargas requerirán un operativo especial debido a sus dimensiones, ya que algunas alcanzan aproximadamente 4,50 metros de ancho, 4,50 metros de alto y 22 metros de largo.

El recorrido de los camiones abarcará desde el ingreso al Puerto de Ushuaia hasta las inmediaciones del relleno sanitario y de la planta de la empresa Sanatorium. Durante los traslados, personal de Tránsito e Inspectoría coordinará la circulación y realizará cortes momentáneos cuando sea necesario.

Desde el municipio advirtieron que durante el operativo podrán producirse demoras ocasionales, interrupciones temporarias del tránsito y desvíos en el transporte público, especialmente cuando circulen las cargas de mayores dimensiones.

Por ese motivo, se recomienda a quienes deban transitar por la zona utilizar vías alternativas como Héroes del ARA San Juan y Héroes de Malvinas, evitando en lo posible la avenida Perito Moreno durante la franja horaria de los traslados.

Además, las líneas del transporte público que circulan por ese sector podrán sufrir modificaciones temporarias en sus recorridos entre las 9:30 y las 17:00, de acuerdo con el avance de la operatoria.

La Municipalidad aclaró que no existe un cronograma fijo para los traslados, ya que la descarga de los componentes dependerá de la estabilidad del buque y de las decisiones operativas que adopte el capitán para garantizar la seguridad de las maniobras. En consecuencia, la cantidad de viajes diarios y los horarios podrán variar.

Finalmente, el Municipio solicitó a vecinos y conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo, al tiempo que agradeció la colaboración de la comunidad durante el desarrollo de esta importante tarea logística vinculada a la incorporación de la nueva usina eléctrica para Ushuaia.