Se terminaron las vacaciones de los judiciales y este lunes se reanuda la actividad en Tierra del Fuego

Tras el receso invernal, este lunes 27 de julio volverá la atención normal en todos los organismos judiciales de la provincia. El Centro de Mediación de Ushuaia comenzará a funcionar en una nueva sede.
Tierra del Fuego26/07/2026
TRIBUNALES JUSTICIA

El Poder Judicial de Tierra del Fuego reanudará este lunes 27 de julio la actividad habitual, luego de la finalización de la feria judicial de invierno, que se desarrolló entre el 13 y el 24 de julio.

Con el regreso de la actividad, todos los organismos judiciales de la provincia volverán a atender al público con normalidad, retomando el funcionamiento regular de juzgados, cámaras y demás dependencias.

Durante el receso invernal, el servicio de justicia se mantuvo mediante las guardias establecidas para atender exclusivamente causas y asuntos de carácter urgente.

El Centro de Mediación se muda

En el marco de la reanudación de la actividad judicial, el Centro de Mediación de Ushuaia comenzará a funcionar desde este lunes en su nueva sede, ubicada en Olegario Andrade Nº 421.

A partir de esa fecha, las personas usuarias del servicio y los profesionales matriculados deberán concurrir a esa dirección para participar de audiencias, realizar trámites y llevar adelante las gestiones vinculadas con los procesos de mediación.

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