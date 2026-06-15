Cabo Verde dio el golpe y frenó a España en el Mundial 2026

Cabo Verde protagonizó una de las mayores sorpresas de la primera fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al empatar sin goles frente a España, uno de los principales favoritos para conquistar el torneo.

La selección africana, que disputa su primera Copa del Mundo, construyó una actuación memorable basada en el orden defensivo, la disciplina táctica y una actuación sobresaliente de su arquero Vozinha, quien se convirtió en el héroe de la jornada.

España monopolizó la posesión desde el inicio y asumió el protagonismo del encuentro, aunque tuvo dificultades para generar ocasiones claras frente a un rival que cerró espacios y defendió con gran concentración.

La oportunidad más clara de la primera mitad llegó a los 38 minutos. Ferran Torres conectó un cabezazo que se estrelló en el travesaño y, en la continuidad de la jugada, Vozinha respondió con una espectacular atajada para evitar el gol de Mikel Oyarzabal.

Antes del descanso, la Roja volvió a acercarse con remates de Ferran Torres y Aymeric Laporte, pero el experimentado guardameta caboverdiano respondió con seguridad para sostener el empate.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo sin grandes cambios. España controló el balón, pero careció de profundidad para romper el sólido esquema defensivo de Cabo Verde. El ingreso de Lamine Yamal aportó desequilibrio en ataque y generó algunas aproximaciones peligrosas, aunque sin modificar el marcador.

Los minutos finales tuvieron emociones en ambos arcos. España reclamó una acción que pudo terminar en gol, mientras que Cabo Verde también estuvo cerca de dar el golpe definitivo con un cabezazo de Diney Borges que encontró una gran respuesta de Unai Simón.

El pitazo final desató la celebración africana. El empate significó un resultado histórico para Cabo Verde, que sumó su primer punto en una Copa del Mundo y dejó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. España, en cambio, deberá mejorar su eficacia ofensiva en los próximos compromisos para no complicar sus aspiraciones en el Grupo H.