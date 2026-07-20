Lionel Messi rompió el silencio tras perder la final del Mundial 2026: "El dolor es muy grande"

Luego de la derrota en la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde expresó el dolor por no haber podido conquistar un nuevo título, aunque también destacó el recorrido de la Selección Argentina y el respaldo recibido durante todo el torneo.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", comenzó escribiendo el capitán argentino, en un posteo que rápidamente recibió millones de reacciones de fanáticos de todo el mundo.

En su publicación, Messi reflexionó sobre el camino recorrido por el equipo durante el Mundial y puso en valor el esfuerzo del plantel. "Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo."

El capitán también destacó un logro histórico conseguido por la Albiceleste. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo".

Messi dedicó unas palabras especiales para los millones de hinchas que acompañaron a la Selección durante toda la Copa del Mundo."Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos."

Sobre el cierre de su mensaje, el rosarino también tuvo un gesto de deportividad con el flamante campeón del mundo. "También quiero felicitar a España por el campeonato."