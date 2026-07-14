La Embajada Británica rompió el protocolo con un imperdible comunicado antes de enfrentar a Argentina

La expectativa por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra se vive a flor de piel, y la Embajada Británica en Buenos Aires decidió sumarse al folklore de una manera brillante. Lejos de los rígidos protocolos diplomáticos tradicionales, el propio equipo de comunicación de la embajada publicó un desopilante "comunicado oficial" dirigido a su Community Manager con instrucciones muy específicas sobre cómo manejarse en las redes sociales según el resultado del partido.

El documento, compartido de manera oficial en sus canales, imita la formalidad de un memorándum de la diplomacia británica pero desborda ironía y códigos bien argentinos. Firmado por una ficticia "Oficina de Su Majestad para la Contingencia de un Partido de Copa del Mundo Inglaterra-Argentina", el texto ordena mantener una celebración "elegante y punto" si gana Inglaterra, y felicitar sinceramente al vencedor sin apelar a "conspiraciones inexistentes" si la victoria se queda del lado albiceleste.

El broche de oro que desató la locura y los aplausos de los usuarios en las redes sociales fue el uso de modismos locales adaptados al inglés. El "comunicado" autoriza explícitamente el uso de memes en la cuenta oficial, pero advierte con humor inglés y picardía criolla: "Como se dice en los claustros de Oxford, 'the oven is not ready for buns'" ("no está el horno para bollos").