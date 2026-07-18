Inglaterra goleó a Francia en un partidazo y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

Inglaterra se adueñó del tercer puesto de la Copa Mundial 2026 tras derrotar por 6 a 4 a Francia en un encuentro inolvidable disputado en el Miami Stadium, un duelo que quedará en la historia por ser el partido con más goles del torneo.

El conjunto inglés fue una verdadera aplanadora durante la primera mitad. Sin Harry Kane, Jude Bellingham ni Jordan Pickford desde el inicio, el equipo de Thomas Tuchel sorprendió con una actuación demoledora que dejó sin respuestas a los franceses.

Apenas a los 2 minutos, Declan Rice abrió el marcador con un potente remate desde afuera del área tras recuperar la pelota en mitad de cancha. Poco después, Ezri Konsa amplió la ventaja de cabeza luego de un tiro de esquina.

Tras la pausa de hidratación apareció la figura de Bukayo Saka, que marcó dos goles consecutivos para establecer un contundente 4-0 antes del descanso y dejar a Francia completamente contra las cuerdas.

En el complemento, el seleccionado francés reaccionó con orgullo. El ingreso de Ousmane Dembélé y Bradley Barcola revitalizó el ataque y Kylian Mbappé comenzó a marcar diferencias. El delantero convirtió un doblete y alcanzó los 10 goles en el torneo, además de transformarse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 22 tantos, superando a Lionel Messi.

Sin embargo, Inglaterra nunca perdió el control del encuentro. Saka completó su hat-trick desde el punto penal, Dembélé descontó nuevamente para Francia y, cuando el partido llegaba a su final, Jude Bellingham sentenció el espectacular 6-4 definitivo.

Con esta victoria, Inglaterra cerró su participación en el Mundial 2026 ocupando el tercer lugar del podio, mientras que Francia se despidió dejando una gran imagen ofensiva, aunque pagando muy caro una primera mitad para el olvido.