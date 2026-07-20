La AFA agradeció el apoyo de los argentinos: "Gracias por acompañarnos siempre"

La foto que acompañó el comunicado de la AFA en agradecimiento al pueblo argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado para agradecer el respaldo de los hinchas durante la Copa del Mundo 2026 y brindar detalles sobre el regreso de la Selección Argentina tras la final.

En nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el personal del seleccionado, la entidad destacó el acompañamiento recibido tanto en los estadios como en las distintas ciudades del país. “En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final”, expresó la AFA.

El comunicado también resaltó las banderas, los mensajes, las caravanas y las distintas muestras de apoyo que acompañaron al equipo durante toda la competencia. “El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado”, señaló la entidad.

Cómo será el regreso de la Selección Argentina

La AFA informó que algunos futbolistas partirán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus respectivos clubes o comenzar su período de descanso.

En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, miembros del cuerpo técnico y personal del seleccionado, regresará a la Argentina este lunes, con arribo previsto alrededor de las 17.

Por el momento, no se precisó qué futbolistas formarán parte del grupo que llegará al país ni cómo se organizarán los eventuales festejos con los hinchas.

La entidad cerró el mensaje con un nuevo agradecimiento a los argentinos por el acompañamiento durante toda la Copa del Mundo. “Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán”.