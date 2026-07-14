España dio el golpe, eliminó a Francia y jugará la final del Mundial 2026

España está otra vez en una final del Mundial. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 2-0 a Francia en el Estadio Dallas y se clasificó al partido decisivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde buscará conquistar el segundo título de su historia frente al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra.

El conjunto español protagonizó una actuación impecable para frenar a una Francia que llegaba con puntaje ideal y como uno de los grandes favoritos del torneo. La Roja controló el juego, anuló el poder ofensivo de los galos y golpeó en los momentos justos para quedarse con un triunfo histórico.

La apertura del marcador llegó a los 21 minutos, cuando Lucas Digne cometió un claro penal sobre Lamine Yamal dentro del área. Mikel Oyarzabal tomó la responsabilidad desde los doce pasos y no falló, convirtiendo el 1-0 que encaminó la clasificación española.

El gol desacomodó por completo al conjunto francés. Kylian Mbappé nunca pudo desequilibrar, Dembélé y Olise estuvieron bien controlados, mientras que la lesión de William Saliba complicó aún más el panorama de Les Bleus antes del descanso.

En el complemento, España mantuvo la intensidad, recuperó rápido la pelota y terminó liquidando el encuentro con el 2-0, resultado que dejó sin respuestas a los franceses y confirmó el enorme nivel del equipo español en la recta final del campeonato.

Con este triunfo, España vuelve a disputar una final del Mundial y buscará levantar por segunda vez la Copa del Mundo. Su rival saldrá del esperado choque entre Argentina e Inglaterra, que definirá al otro finalista del torneo.