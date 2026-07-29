La FIFA abrió un expediente contra la AFA por la bandera de Malvinas

La FIFA abrió un expediente disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y jugadores de la Selección por presuntas infracciones ocurridas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Uno de los hechos bajo análisis es la exhibición de una bandera en reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas tras la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal del torneo.

Según informó el organismo que preside Gianni Infantino, el uso de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al propósito de la competencia podría constituir una infracción al reglamento disciplinario.

Además, la FIFA también inició un procedimiento por los incidentes registrados al finalizar la final del Mundial, disputada en Nueva York, donde se produjo una pelea entre futbolistas de Argentina y España tras el encuentro que consagró campeón al seleccionado español.

Por el momento, la entidad no anunció posibles sanciones y el expediente se encuentra en etapa de instrucción.