Tragedia en Estados Unidos: mueren 12 personas al estrellarse un avión que transportaba paracaidistas

Un trágico accidente aéreo conmociona a la comunidad del paracaidismo en Estados Unidos. Un avión que transportaba a un piloto y 11 paracaidistas se estrelló y se incendió pocos minutos después de despegar de un aeródromo en el estado de Missouri, provocando la muerte de las 12 personas que viajaban a bordo.

El siniestro ocurrió en una zona rural ubicada aproximadamente a una hora al sur de Kansas City. Según informaron las autoridades, la aeronave cayó en un campo y fue consumida por las llamas, sin dejar sobrevivientes.

Durante la jornada del lunes, investigadores federales continuaban trabajando en el lugar para determinar las causas del accidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabeza las pericias junto a otras agencias especializadas en aviación.

El sheriff del condado de Bates, Chad Anderson, confirmó que varios familiares de las víctimas se encontraban en el aeródromo para presenciar la actividad de paracaidismo y fueron testigos del dramático momento en que el avión se precipitó a tierra.

Aunque las autoridades aún no difundieron oficialmente la lista completa de fallecidos, amigos y compañeros comenzaron a identificarlos y rendirles homenaje a través de redes sociales.

Entre las víctimas se encontraba Jen Sharp, directora de tecnología de la Asociación de Paracaidismo de Estados Unidos (USPA), considerada una de las referentes más importantes de este deporte a nivel nacional. La organización expresó su profundo pesar por la pérdida y destacó la trayectoria de Sharp dentro de la comunidad aeronáutica y deportiva.

Según trascendió, varios de los ocupantes eran paracaidistas experimentados con una extensa trayectoria en la actividad, lo que profundizó el impacto de la tragedia entre clubes, instructores y deportistas de todo el país.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación y las autoridades adelantaron que el informe final podría demorar varios meses. Mientras tanto, la comunidad del paracaidismo estadounidense atraviesa horas de profundo dolor por una de las tragedias más graves registradas en los últimos años en esta disciplina.

Con información de Associated Press