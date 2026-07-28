VIDEO | Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú y se convirtió en la primera mujer elegida para gobernar el país

Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia de Perú, convirtiéndose en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país en los 205 años de historia republicana.

La líder del partido conservador Fuerza Popular, de 51 años, prestó juramento durante la ceremonia oficial de transmisión de mando y comenzó a brindar su primer discurso como jefa de Estado, en el que ratificó su compromiso de enfrentar la inseguridad y el crimen organizado con una política de "mano dura".

Hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, Keiko alcanzó finalmente la presidencia en su cuarto intento electoral, luego de haber perdido las elecciones presidenciales de 2011, 2016 y 2021.

En los comicios celebrados el mes pasado derrotó al candidato progresista Roberto Sánchez, consolidando el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno.

La ceremonia de investidura contó con la presencia de varios jefes de Estado y representantes internacionales, entre ellos los presidentes de Argentina, Chile, Panamá, Bolivia y Ecuador, además del rey Felipe VI de España.

En representación de Estados Unidos, el presidente Donald Trump envió una delegación oficial encabezada por el subsecretario de Estado para participar del acto de asunción.