Incendios, rescates y destrucción: el balance semanal de Ucrania en plena ofensiva rusa

VIDEO | El Servicio Estatal de Emergencias aseguró que realizó más de 6.100 intervenciones en los últimos siete días, rescató a 31 personas y atribuyó gran parte de los incendios a la ofensiva militar rusa.
 
Mundo27/07/2026

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que durante la última semana llevó adelante 6.194 intervenciones en distintas regiones del país, en el marco de la guerra con Rusia, y aseguró que una parte importante de los incendios registrados estuvo relacionada con la agresión militar.

Según el organismo, los equipos de emergencia rescataron a 31 personas y lograron extinguir 1.536 incendios, de los cuales 916 se produjeron en ecosistemas.

Además, señalaron que durante los operativos consiguieron salvar 237 edificios y 44 equipos que estaban amenazados por el fuego.

Desde el organismo destacaron el trabajo diario de los rescatistas, quienes continúan interviniendo en distintas emergencias mientras el conflicto armado sigue afectando a numerosas ciudades y regiones del país. "Tras siete días más de arduo trabajo, quedan cientos de historias donde la profesionalidad y el valor fueron decisivos. Detrás de cada salida hay personas que saben que se les espera y que llegarán. ¡Gracias, Servicio de Emergencias!", expresó la institución en un comunicado.

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa generando daños sobre infraestructura, viviendas y áreas naturales, lo que obliga a los servicios de emergencia a mantener un despliegue permanente para responder a incendios, rescates y otras consecuencias derivadas del conflicto armado.

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