Ucrania lanzó más de 400 drones contra Moscú mientras crece la tensión política en Kiev

Zelenski junto general Syrskyi, y la cúpula militar ucraniana

Ucrania lanzó durante las últimas horas más de 400 drones contra Moscú, en uno de los ataques más importantes contra la capital rusa desde el inicio de la guerra, según informó el alcalde de la ciudad.

La ofensiva se produjo pocas horas después de que Rusia bombardeara Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles balísticos, en una nueva escalada del conflicto que aleja las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, iniciada hace más de cuatro años con la invasión a gran escala ordenada por Moscú.

En paralelo a la intensificación de los combates, el presidente Volodímir Zelenski anunció que este lunes mantendrá "conversaciones clave" para intentar contener la crisis política que se desató tras la reciente reorganización de su gobierno.

Los cambios dejaron al descubierto diferencias entre sectores de la conducción política y militar sobre la estrategia para enfrentar a Rusia.

La principal controversia surgió luego de que Zelenski reemplazara como ministro de Defensa a Mykhailo Fedorov, de 35 años, mientras decidió mantener al general Oleksandr Syrskyi, de 60 años, al frente de las Fuerzas Armadas.

General Oleksandr Syrskyi, a quien Zelenski decidió sostener

Protestas tras los cambios en el Gobierno

La decisión generó varios días de protestas en distintas ciudades de Ucrania, donde manifestantes expresaron su apoyo a Fedorov y cuestionaron la continuidad de Syrskyi como jefe militar.

En ese contexto, Zelenski busca transmitir que los cambios no afectarán la conducción de la guerra ni la capacidad de respuesta de las fuerzas ucranianas frente a la ofensiva rusa.

Mientras tanto, el intercambio de ataques con drones y misiles entre ambos países continúa elevando la tensión, en un conflicto que sigue sin mostrar señales de una resolución cercana.