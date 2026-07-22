Nicaragua avanza para eliminar las elecciones y profundiza las críticas internacionales contra Ortega

El dictador Ortega junto a su esposa Rosario Murillo | Foto: AP

El gobierno de Nicaragua dio un nuevo paso para consolidar el poder del presidente Daniel Ortega luego de que el Congreso, dominado por el oficialismo, anunciara que avanzará con la eliminación de las elecciones en el país.

La decisión fue comunicada tras el discurso pronunciado por Ortega durante el aniversario de la Revolución Sandinista, donde aseguró que "no habrá más elecciones", marcando un cambio sin precedentes en el sistema político nicaragüense.

Según el Parlamento, la medida forma parte de la implementación de la reciente reforma constitucional y busca garantizar "la paz, la seguridad y la estabilidad" del país.

La iniciativa supone la cancelación de las elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2027, en un contexto en el que Ortega acumula casi dos décadas en el poder y ha impulsado sucesivas reformas para ampliar su mandato y concentrar mayores facultades.

Críticas de la ONU y Estados Unidos

La decisión generó un fuerte rechazo internacional. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo que todos los ciudadanos deben poder votar y presentarse a cargos públicos, y advirtió que la medida profundiza las restricciones a las libertades fundamentales y el deterioro del Estado de derecho.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la eliminación de las elecciones "pone al descubierto la verdadera naturaleza autoritaria" del gobierno encabezado por Ortega y Rosario Murillo, copresidenta del país.

Rubio instó además a la comunidad internacional a aumentar la presión diplomática sobre Managua y cuestionó que el gobierno nicaragüense pretenda mantener relaciones normales con otros países mientras, según expresó, vulnera principios democráticos fundamentales.

Desde las protestas sociales de 2018, el gobierno de Ortega ha sido objeto de numerosas denuncias internacionales por la persecución de dirigentes opositores, periodistas, organizaciones civiles y líderes religiosos.

En los últimos años, el Congreso ha aprobado diversas reformas constitucionales que fortalecieron el control del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado, mientras miles de organizaciones de la sociedad civil fueron clausuradas y numerosos opositores encarcelados o forzados al exilio.

Con el anuncio de eliminar las elecciones, el gobierno nicaragüense enfrenta una nueva ola de cuestionamientos internacionales por el rumbo político del país y el futuro de su sistema democrático.