Nicaragua avanza para eliminar las elecciones y profundiza las críticas internacionales contra Ortega
Mundo22/07/2026 AP
El Congreso, controlado por el oficialismo, comenzó a implementar la decisión anunciada por Daniel Ortega de suprimir los procesos electorales y convertir al país en una dictadura.
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