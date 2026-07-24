VIDEO | Incendios forestales obligan a evacuar a unas 80.000 personas en Francia y España

Los incendios forestales que afectan al suroeste de Francia y al centro de España continúan fuera de control y ya provocaron la evacuación de unas 80.000 personas, en medio de un amplio operativo de emergencia y del pedido de asistencia internacional a otros países de la Unión Europea.

Uno de los focos más críticos se registra en la península de Cap Ferret, sobre la costa atlántica francesa, donde las llamas avanzan desde el miércoles y ya consumieron cerca de 100 kilómetros cuadrados de superficie.

La emergencia obligó a evacuar a más de 60.000 personas en esa zona turística, ubicada a unos 60 kilómetros de Burdeos, conocida por sus playas, paisajes naturales, complejos turísticos y pueblos dedicados a la producción de ostras.

En España, la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) declararon la emergencia nacional como consecuencia de la evolución de los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo.

La magnitud de los incendios llevó a Francia y España a solicitar apoyo a otros países de la Unión Europea, con el objetivo de reforzar los operativos de combate del fuego mediante el envío de recursos y equipos especializados.

Mientras tanto, miles de bomberos continúan trabajando para contener los distintos focos activos y evitar que las llamas alcancen nuevas áreas pobladas.