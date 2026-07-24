Trump impondrá nuevos aranceles a decenas de países tras el revés judicial en la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que avanzará con una nueva ronda de aranceles a las importaciones provenientes de 60 socios comerciales, una decisión que entrará en vigor este viernes y que busca endurecer la política comercial de su administración tras el revés que sufrió este año en la Corte Suprema.

La medida establece aranceles de entre el 10% y el 12,5% sobre productos importados desde países que, según Washington, no aplican controles suficientes para impedir el ingreso al mercado de bienes elaborados con trabajo forzoso.

Desde la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sostuvieron que el país mantiene desde hace décadas una política de prohibición de productos fabricados mediante explotación laboral y reclamaron que sus socios comerciales adopten estándares similares.

"Estados Unidos lleva casi un siglo prohibiendo la importación de productos elaborados con trabajo forzoso y aplica rigurosamente esa normativa. Ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", afirmó el representante comercial Jamieson Greer.

Los nuevos gravámenes reemplazarán a los aranceles temporales del 10% que Trump había implementado de forma provisoria luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto, en febrero, parte de su anterior esquema arancelario.

Para evitar nuevos cuestionamientos judiciales, la administración decidió utilizar ahora la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que autoriza al presidente estadounidense a imponer sanciones comerciales cuando considera que otros países mantienen prácticas comerciales "injustificables", "irrazonables" o "discriminatorias".

Durante su primer mandato, Trump ya había recurrido a esa legislación para aplicar aranceles a productos provenientes de China, medidas que posteriormente resistieron las impugnaciones judiciales.