Estados Unidos e Irán frenan la guerra y negocian
Estados Unidos e Irán mantuvieron este domingo el segundo día consecutivo sin ataques, en un escenario que alimenta las expectativas de una desescalada del conflicto mientras continúan las gestiones diplomáticas para consolidar un acuerdo de alto el fuego provisional.
La pausa se produjo luego de casi dos semanas de enfrentamientos, iniciados tras los ataques iraníes contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz, a los que Washington respondió con bombardeos contra instalaciones e infraestructura iraní.
El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que la decisión busca dar espacio a la negociación. "El presidente Donald Trump está dando un respiro a las conversaciones. Les está dando un poco de margen", afirmó en declaraciones a Fox News.
Según Waltz, en las últimas semanas participaron de las conversaciones Omán, Irán y otros negociadores, tanto a nivel político como técnico.
El funcionario también rechazó las versiones que indican que Estados Unidos podría estar agotando sus reservas de interceptores utilizados para defenderse de los ataques iraníes, aunque especialistas vienen advirtiendo sobre el elevado costo y la dificultad de sostener una campaña militar prolongada para ambas partes.
Desde Teherán, un portavoz del Ejército iraní confirmó que Irán tampoco lanzó ataques durante las últimas dos noches, en línea con la pausa adoptada por Washington.