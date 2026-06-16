EE.UU. | Se estrella un bombardero B-52 y mueren sus ocho ocupantes

Un bombardero estratégico B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este lunes poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, en el desierto de Mojave, California, provocando la muerte de las ocho personas que viajaban a bordo.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana durante una misión de prueba rutinaria. Tras perder el control por causas que aún se investigan, la aeronave impactó contra el suelo y se incendió violentamente en una zona desértica cercana a la pista de aterrizaje.

Imágenes aéreas difundidas por medios estadounidenses mostraron una extensa área calcinada y una enorme columna de humo negro elevándose desde el lugar del impacto. Los restos del avión quedaron prácticamente destruidos por la explosión y el posterior incendio.

Entre los ocupantes había personal militar y contratistas civiles que participaban de tareas vinculadas a la operación y evaluación de la aeronave. La compañía Boeing confirmó que dos de sus empleados se encontraban a bordo del bombardero al momento del accidente.

El coronel James Hayes, subcomandante del Ala de Pruebas 412 de la Base Edwards, explicó durante una conferencia de prensa que, tras analizar las condiciones del siniestro y los restos hallados, se concluyó que no existían posibilidades de supervivencia.

"Después de revisar la escena y las imágenes disponibles, determinamos que nadie pudo haber sobrevivido al impacto", señaló el oficial.

La Base Edwards es uno de los centros más importantes para pruebas aeronáuticas y desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Allí se han realizado históricamente ensayos de aviones militares, programas espaciales y sistemas de defensa avanzados.

La Fuerza Aérea estadounidense y organismos especializados ya iniciaron una investigación para determinar qué provocó la caída del bombardero. Los expertos analizarán registros de vuelo, comunicaciones y los restos de la aeronave para reconstruir los últimos minutos antes del accidente.

Con información de Associated Press