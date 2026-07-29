Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa en Perú y aseguró que "la coyuntura también va a mejorar"

El presidente Javier Milei fue distinguido este martes con el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú, en reconocimiento a su "compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado".

La ceremonia se realizó en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios y contó con la participación de las máximas autoridades universitarias, quienes hicieron entrega de la distinción al mandatario argentino.

Durante su discurso, Milei realizó un balance de sus primeros dos años de gestión y sostuvo que "la coyuntura también va a mejorar", al referirse a la evolución de la economía argentina.

El Presidente afirmó que las decisiones de su Gobierno se basan en criterios "éticos y morales" y aseguró que esas convicciones están "por encima de la eficiencia económica, y la eficiencia económica por encima de la utilidad política".

Al explicar por qué considera que la situación económica continuará mejorando, sostuvo que las exportaciones crecen a un ritmo superior al Producto Bruto Interno (PBI), destacó la recuperación del salario real y afirmó que la baja de la inflación favorece el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones.

"Falta mucho, pero hemos avanzado en la dirección correcta", expresó Milei, al señalar que durante su gestión descendieron la pobreza, la indigencia, la pobreza infantil, la inflación y la presión impositiva.

Asimismo, explicó que la estrategia de crecimiento de su administración se apoya en tres ejes principales: la desregulación de la economía, el fortalecimiento del capital humano y la apertura al mundo.

En otro tramo de su exposición, el mandatario volvió a cuestionar el concepto de justicia social, al sostener que "es injusta" porque, según su visión, implica un trato desigual ante la ley y desincentiva la cultura del trabajo y el ahorro.