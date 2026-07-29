Santa Fe | Gendarmería secuestró casi 390 kilos de cocaína ocultos en dos camiones cisterna

Un operativo de la Gendarmería Nacional Argentina permitió secuestrar 388,5 kilogramos de cocaína que eran transportados ocultos en dos camiones cisterna de combustible de matrícula boliviana que circulaban por la Ruta Nacional Nº 34, en la provincia de Santa Fe.

Como resultado del procedimiento, tres ciudadanos bolivianos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, que interviene en la investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El procedimiento comenzó durante la madrugada, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial Rafaela detuvieron ambos camiones a la altura del kilómetro 210 de la Ruta Nacional 34 para realizar un control de rutina.

Durante la inspección del primer transporte, los gendarmes encontraron cinco mochilas en la cabina con paquetes que presentaban características compatibles con estupefacientes. Además, detectaron otros bultos ocultos en el interior de la cisterna.

En el segundo camión también descubrieron mochilas escondidas dentro de la cisterna, por lo que la Justicia ordenó trasladar ambos vehículos a la unidad para realizar una requisa más exhaustiva.

Como resultado de la inspección, en el primer camión fueron halladas 10 mochilas —cinco en la cabina y cinco en la cisterna— que contenían 228 paquetes de cocaína, con un peso total de 239 kilogramos.

En el segundo transporte se encontraron seis mochilas ocultas en la cisterna con 142 paquetes de cocaína, que totalizaron 149,5 kilogramos.

En total, la fuerza federal secuestró 370 paquetes de cocaína, con un peso consolidado de 388,5 kilogramos y un valor estimado de 8.664.428.000 pesos.

Por disposición de la Fiscalía Federal de Rafaela, además de la detención de los tres involucrados, se ordenó el secuestro de los dos camiones cisterna, la droga, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

La investigación continúa para determinar el origen del cargamento y la organización criminal detrás del traslado de la droga, que tenía como destino final la provincia de Buenos Aires, según informaron las autoridades.