Javier Milei viajará a Estados Unidos para hablar ante la ONU y recibir una distinción de la comunidad judía

El presidente Javier Milei emprenderá este lunes a las 23 un nuevo viaje rumbo a Estados Unidos para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.

La llegada del mandatario está prevista para el martes a las 9:30 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, donde dará inicio a una agenda oficial centrada en compromisos multilaterales, encuentros con referentes económicos e intervenciones ante entidades de la comunidad judía internacional.

La primera actividad oficial del jefe de Estado se desarrollará el martes a las 16 en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. Durante el encuentro, el Presidente ofrecerá una disertación ante los estudiantes y recibirá el premio "Ohev Yisrael", distinción que reconoce el respaldo a la comunidad judía y al Estado de Israel.

El itinerario del mandatario continuará a lo largo de la semana con reuniones privadas junto a economistas y empresarios, además de su esperada intervención ante la cumbre de la ONU, antes de emprender el regreso a la Argentina programado para el jueves por la noche.