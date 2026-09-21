Javier Milei viajará a Estados Unidos para hablar ante la ONU y recibir una distinción de la comunidad judía

El Presidente partirá este lunes por la noche hacia Nueva York, donde mantendrá una intensa agenda institucional que incluye su discurso ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.
Nacionales21/09/2026
Milei estados unidos

El presidente Javier Milei emprenderá este lunes a las 23 un nuevo viaje rumbo a Estados Unidos para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.

La llegada del mandatario está prevista para el martes a las 9:30 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, donde dará inicio a una agenda oficial centrada en compromisos multilaterales, encuentros con referentes económicos e intervenciones ante entidades de la comunidad judía internacional.

La primera actividad oficial del jefe de Estado se desarrollará el martes a las 16 en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. Durante el encuentro, el Presidente ofrecerá una disertación ante los estudiantes y recibirá el premio "Ohev Yisrael", distinción que reconoce el respaldo a la comunidad judía y al Estado de Israel.

El itinerario del mandatario continuará a lo largo de la semana con reuniones privadas junto a economistas y empresarios, además de su esperada intervención ante la cumbre de la ONU, antes de emprender el regreso a la Argentina programado para el jueves por la noche.

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