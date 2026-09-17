"Basuras repugnantes": El furioso mensaje de Javier Milei contra la prensa por la polémica en Olivos

En una nueva escalada de tensión con los medios de comunicación, el presidente Javier Milei reaccionó en duros términos a través de sus redes sociales a raíz de las publicaciones sobre los cambios implementados en la Quinta de Olivos.

Periodistas de mierdas, después se quejan cuando les digo que son mierdas humanas que se la pasan mintiendo. Son basuras repugnantes", expresó el mandatario en X.

El desencadenante del enojo presidencial fue la difusión de reportes periodísticos que relacionaron la salida del personal civil del predio presidencial con supuestas irregularidades e investigaciones judiciales en curso por licitaciones con montos elevados destinadas a tareas de mantenimiento, como el servicio de jardinería. Además, surgieron todo tipo de rumores incluso que el propio Milei se sentía bajo "espionaje" o también que quisieron envenenar a su perro.

Desde el Gobierno, en tanto, informaron formalmente que la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad tanto de la residencia de Olivos como de los traslados del Presidente y su familia.

Con esta disposición, el personal militar no solo mantendrá la custodia del predio, sino que también pasará a encargarse de las tareas operativas e internas que históricamente realizaban los empleados civiles.