Casas particulares: el Gobierno rectificó la resolución salarial y confirmó los aumentos para fin de año

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares formalizó la corrección de la Resolución 6/2026 mediante la publicación de la Resolución 7/2026 en el Boletín Oficial, a fin de subsanar un error material en la identificación de los anexos administrativos correspondientes a las escalas salariales del sector.

La medida rectifica la denominación formal de las planillas adjuntas y ratifica el esquema de incrementos fijado para los trabajadores comprendidos en el Régimen establecido por la Ley 26.844. De acuerdo con lo establecido en el texto normativo, las remuneraciones mínimas horarias y mensuales del personal tendrán una actualización del 1,6% a partir del mes de noviembre de 2026.

Asimismo, la disposición confirmó la aplicación de un ajuste adicional del 1,6% que regirá a partir de diciembre de 2026, el cual se calculará sobre la base de los mínimos fijados en la etapa previa.

Desde el organismo aclararon que la modificación obedece estrictamente a la subsanación de los números de informe consignados en los artículos correspondientes de la resolución original, conforme a las facultades otorgadas por la Ley de Procedimientos Administrativos, manteniendo sin cambios los porcentajes y la cronología de las subas salariales previstas.