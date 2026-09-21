El peronismo cuestionó ante el FMI el Presupuesto 2027 y advirtió sobre el costo fiscal del RIGI

El bloque de diputados nacionales del peronismo presentó una nota formal ante la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso.

El diputado nacional Guillermo Michel sostuvo que la iniciativa presenta inconsistencias y otorga, según su interpretación, un margen de discrecionalidad al Poder Ejecutivo en un año electoral.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Michel afirmó que el proyecto contempla un superávit primario de $15,4 billones, equivalente a aproximadamente 1,1% del PBI, pero no incorpora el gasto tributario asociado a los beneficios del régimen.

Según el cálculo difundido por el legislador, cuando los proyectos alcancen su nivel de ejecución previsto, el costo fiscal anual del RIGI podría alcanzar los USD 3.359 millones, equivalentes a aproximadamente 0,49 puntos del PBI. El Gobierno, por su parte, explicó que el gasto tributario asociado al régimen podrá estimarse con mayor precisión a medida que avance la ejecución de los proyectos.

Michel también cuestionó el incremento de los recursos asignados a la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, que —según señaló— pasarían de $5,6 billones a $14,8 billones.

De acuerdo con su planteo, dentro de esa partida existirían $7,7 billones sin programas con metas físicas ni criterios de distribución establecidos en el proyecto, lo que, según el diputado, permitiría al Ejecutivo disponer de esos recursos con un amplio margen de decisión.

El legislador también puso el foco en la denominada inversión financiera neta, que según sus cálculos pasaría de $9,8 billones en 2026 a $17,4 billones en 2027.

Michel cuestionó que una parte de los recursos pueda destinarse a inversiones financieras, disponibilidades de caja u otros instrumentos mientras, según su planteo, permanecen pendientes partidas destinadas a políticas públicas como discapacidad, educación, obra pública y el cumplimiento de la normativa vinculada con el impuesto a los combustibles.

La presentación ante el FMI se fundamentó, además, en el rol que el organismo mantiene en el seguimiento del programa económico argentino. Michel sostuvo que el Fondo no solo analiza el desempeño macroeconómico del país y actualiza sus proyecciones, sino que también interviene en modificaciones de las metas cuantitativas acordadas con el Gobierno.

Por ese motivo, el diputado afirmó que el organismo internacional también debería conocer los cuestionamientos formulados por el bloque opositor sobre el proyecto de Presupuesto 2027.

El proyecto presentado por el Gobierno prevé para 2027 un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un resultado fiscal positivo, en el marco de la estrategia oficial de mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

La iniciativa comenzará ahora su tratamiento parlamentario, mientras el Congreso analiza las proyecciones de ingresos, gastos y financiamiento previstas para el próximo ejercicio.