Axel Kicillof se lanzó hacia 2027: “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió este sábado una fuerte señal de cara al escenario electoral del año próximo al encabezar el cierre del Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro en el municipio de Avellaneda, con la participación de más de 30 mil representantes de todo el país.

Durante su discurso, el mandatario fijó su postura frente al contexto político y económico nacional y llamó a la organización opositora de cara al turno electoral. "No podemos cometer el error de sentarnos a esperar y especular con que el malestar económico resuelva por sí solo el problema político: no cuenten conmigo para esperar sentado, cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo y nos permita empezar con una etapa distinta", afirmó Kicillof.

En ese sentido, el Gobernador remarcó la dimensión federal del encuentro y la necesidad de articular con referentes territoriales de las distintas provincias. "Nos mueve la convicción de que no hay solución provincial para la tragedia nacional. Por eso hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores: tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina", sostuvo.

Asimismo, el mandatario cuestionó la relación entre la gestión central y los distritos del interior del país. "No hay país posible con un Gobierno nacional enfrentado con las provincias. Necesitamos reconstruir un verdadero federalismo con infraestructura, rutas, universidades, ciencia y oportunidades en todo el territorio", señaló Kicillof, al tiempo que agregó: "Federalismo es que ningún pedacito de la Argentina se quede afuera: el derecho al futuro es para todos. El crecimiento es federal o no es crecimiento, es injusticia. El desarrollo es colectivo o es una estafa".

El plenario incluyó el funcionamiento de diez mesas de trabajo temáticas referidas a Comunidad y Organización, Trabajo y Producción, Educación Pública, Mujeres y Diversidad, Cultura y Deportes, Obra Pública y Hábitat, Juventudes, Seguridad y Justicia, y Ciencia y Universidad.

Respecto al armado político y la construcción de mayorías, Kicillof remarcó la importancia de consolidar un proyecto propio de alcance nacional. "El único interés que nos debe guiar es el interés nacional. Para eso, nuestro país debe tener un proyecto argentino, pensado para la Argentina, por los argentinos y en beneficio de nuestro pueblo", expresó, y advirtió: "La alternativa que tenemos que construir no puede estar basada ni en el odio ni en la nostalgia: tiene que ser capaz de volver a despertar expectativas. Una nueva mayoría no va a surgir por arte de magia ni de una negociación secreta entre dirigentes: será desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad".

En el tramo final de su exposición, el Gobernador concluyó: "No vengo a invitarlos solamente a organizarnos para ganarle a Milei, sino para empezar una historia nueva, distinta y mejor. Ese futuro no lo va a construir un dirigente: lo tenemos que hacer entre todos. Pienso en un futuro con más democracia real, con más producción y trabajo, con más justicia social y soberanía. Pienso en un futuro digno, en paz: ese es nuestro compromiso y nos pusimos en movimiento para construirlo".