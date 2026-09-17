El Gobierno envió al Congreso el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Presidente Javier Milei, en cadena nacional anunciando la creación del proyecto que ahora está en manos del Congreso

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Oficina del Presidente, confirmó el envío al Congreso de la Nación del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa orientada a reforzar la protección de los derechos soberanos del país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Según se detalló de forma oficial, la propuesta legislativa se articula sobre tres ejes principales: "castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas".

En ese marco, el proyecto plantea derogar el régimen contemplado en la Ley N° 26.659 —sancionada en 2011— para reemplazarlo por un marco normativo con sanciones más severas dirigidas a las firmas que realicen actividades comerciales sin autorización en el territorio, alcanzando también a sus accionistas y proveedores.

Asimismo, el texto propuesto contempla la creación del Sistema de Seguridad Nacional, un esquema que será conducido por un Consejo de Seguridad Nacional destinado a articular e integrar las funciones diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia del Estado, junto con la protección de infraestructuras críticas.

Tras señalar que los marcos previos resultaron "insuficientes e ineficaces para defender de manera efectiva la Causa Malvinas", el Presidente Javier Milei convocó a los distintos sectores políticos a priorizar la discusión del proyecto en el ámbito parlamentario.

"No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas", concluyó el comunicado.