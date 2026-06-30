Iriarte repudió la difusión de noticias falsas y cuestionó el anonimato en redes sociales

El secretario de Gobierno del Municipio de Ushuaia, Sebastián Iriarte, cuestionó la difusión de información falsa en redes sociales y apuntó contra los sitios anónimos que, según sostuvo, buscan generar confusión en la comunidad mediante publicaciones sin respaldo.

A través de sus redes sociales, el funcionario salió al cruce de publicaciones atribuidas al blog anónimo "Crónicas Fueguinas", al que responsabilizó por difundir noticias falsas. "Repudiamos la difusión de noticias falsas sin firma", expresó Iriarte al iniciar su mensaje.

El secretario aseguró que las versiones difundidas carecen de sustento y responden a una intención de desinformar. "Una vez más debemos desmentir informaciones infundadas y malintencionadas que, sin ningún sustento, buscan generar confusión en la comunidad", afirmó.

Iriarte recordó que días atrás participó de un encuentro junto a trabajadores y trabajadoras de prensa donde se debatió sobre el rol del periodismo y la responsabilidad que implica informar.

En ese sentido, consideró necesario diferenciar el ejercicio profesional del periodismo de quienes difunden contenidos desde el anonimato. "Necesitamos un periodismo con nombre y apellido, donde cada periodista se haga responsable de lo que comunica. El anonimato no puede ser el refugio de quienes buscan desinformar", sostuvo.

Asimismo, remarcó que la libertad de expresión debe ir acompañada de responsabilidad. "La libertad de expresión exige responsabilidad. Quienes informan deben hacerlo con nombre, apellido y sustento; quienes optan por el anonimato para difundir falsedades solo contribuyen a la desinformación y a generar incertidumbre en la comunidad", concluyó.

Las declaraciones del secretario de Gobierno pone en foco la credibilidad de un blog o medio que durante años actuó bajo la sombra del anonimato, siendo seguido por miles de personas aunque muchas de ellas desconociendo quien está detrás del blog.