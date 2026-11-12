Río Grande presentó el Presupuesto 2027 y exigió a la Provincia que pague la deuda

Foto: Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Río Grande, Valeria Capotorto

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La secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Río Grande, Valeria Capotorto, presentó el Presupuesto 2027 ante el Concejo Deliberante y lanzó un duro mensaje hacia el Gobierno provincial. Durante la exposición, realizada en el Museo Virginia Choquintel, la funcionaria defendió la autonomía económica de la ciudad y advirtió que la deuda por coparticipación continúa creciendo.

"Río Grande no se endeudó, Río Grande no pide salvatajes, Río Grande no pide adelantos de coparticipación. Por lo tanto, no debemos asumir los costos de la Provincia ante Nación, porque toda esa deuda debe ser asumida únicamente por la Provincia", sostuvo Capotorto.

El proyecto municipal contempla recursos totales por $239.505 millones y fue diseñado bajo la premisa de sostener los servicios públicos y la asistencia sanitaria sin recurrir al endeudamiento. La funcionaria explicó que el 83% de los ingresos previstos para el próximo año corresponde a coparticipación de impuestos y regalías, por lo que la llegada efectiva de esos fondos resulta determinante.

"Río Grande no es un costo dentro de la estructura del Gobierno de la Provincia. La coparticipación no es un gasto: es el derecho legítimo y la herramienta central con la que el Municipio lleva adelante las políticas públicas", remarcó.

El reclamo por la deuda y las demoras

Uno de los puntos más críticos de la presentación fue el estado de las cuentas entre la Provincia y el Municipio. Capotorto recordó que el Tribunal de Cuentas Municipal consideró razonable una determinación provisoria de acreencias superior a los $16.132 millones al 31 de agosto de 2026. Según los registros, desde la última presentación esa deuda se incrementó en aproximadamente otros $2.000 millones.

Además, cuestionó que, pese al acuerdo alcanzado recientemente con el Ministerio de Economía provincial para reducir los plazos de transferencia, el Municipio debió realizar una nueva intimación por diferencias superiores a los $650 millones correspondientes a esta semana. "Río Grande necesita certezas: transferencias efectivas, oportunas y previsibles", exigió.

Capotorto también alertó sobre las obligaciones financieras que el Gobierno provincial deberá afrontar en 2027, especialmente por el acuerdo de compensación con Nación que contempla devoluciones superiores a los $78.528 millones más intereses. "El Municipio no debe asumir las consecuencias financieras de decisiones de endeudamiento adoptadas por otro nivel del Estado", enfatizó.

Un presupuesto para la crisis y con alivio tributario

La presentación incluyó un análisis del complejo contexto social y económico de la ciudad. La secretaria recordó que la desocupación en el aglomerado Río Grande-Ushuaia alcanzó el 8,1% en el segundo trimestre de 2026, frente al 6,6% de fines de 2025, lo que reduce la capacidad contributiva de las familias y aumenta la demanda de asistencia.

Para hacer frente a este escenario, el Presupuesto 2027 asigna partidas significativas: $18.682 millones para salud, $6.670 millones para fortalecimiento alimentario, $38.986 millones para servicios ambientales y más de $5.000 millones para el transporte público. También incluye un Plan de Obras Públicas de $20.105 millones para 37 intervenciones.

En materia impositiva, el Ejecutivo propuso una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal, que llevaría su valor a $508 durante 2027 (por debajo de los $537,72 actuales), junto con beneficios de hasta el 40% para contribuyentes cumplidores o que opten por el pago anual anticipado.

"La responsabilidad de una administración no termina en la elaboración de un presupuesto equilibrado, sino que también requiere garantizar las condiciones financieras necesarias para cumplir con sus objetivos", concluyó la funcionaria, dejando en claro que la ejecución de las políticas municipales dependerá de que la Provincia cumpla con el envío de los fondos que legalmente le corresponden a la ciudad.