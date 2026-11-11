Sciurano vuelve a la UCR después de casi tres años en el oficialismo de Melella

Foto: Archivo

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Federico Sciurano formalizó su salida del bloque FORJA y pasó a integrar el nuevo espacio de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Legislatura de Tierra del Fuego. La decisión fue presentada por la conducción partidaria como la recuperación de una voz propia del radicalismo, aunque también deja una lectura política inevitable: el legislador vuelve a ocupar el lugar partidario desde el que construyó buena parte de su trayectoria después de haber integrado durante casi tres años el espacio oficialista que responde al gobernador Gustavo Melella.

El movimiento se produce cuando la gestión provincial transita su último tramo y comienzan a acelerarse los reacomodamientos de cara a las elecciones de 2027. Sciurano, que llegó a la Legislatura por primera vez desde el radicalismo y renovó su banca en 2023 como primer candidato de FORJA, vuelve ahora a conformar un bloque propio de la UCR antes de concluir su mandato.

No se trata de un dato menor. En marzo de 2023, cuando anunció su incorporación a la propuesta electoral de Melella, el propio Sciurano explicó que había recibido un llamado del gobernador y que ambos compartían coincidencias políticas. En aquel momento sostuvo que tenían puntos en común y remarcó que los dos seguían afiliados al radicalismo. También aseguró que su decisión buscaba aportar su experiencia al proyecto que el oficialismo venía desarrollando.

La consecuencia política fue que el exintendente de Ushuaia se convirtió en uno de los integrantes del bloque FORJA y acompañó desde la Legislatura la construcción parlamentaria del gobierno provincial. Ahora, con el ciclo de Melella acercándose a su final, vuelve a presentarse bajo la identidad institucional del partido al que nunca dejó de pertenecer formalmente.

De las coincidencias con Melella a las diferencias en la Legislatura

Durante buena parte de este período, Sciurano compartió bancada con los principales representantes legislativos del oficialismo. Sin embargo, en el último tiempo comenzó a mostrar diferencias en votaciones de relevancia para el Ejecutivo.

Uno de los episodios más visibles fue el debate por la modificación de la Ley 1355, que regula la producción de salmónidos en la provincia. En diciembre de 2025, cuando la Legislatura aprobó una reforma que flexibilizó las restricciones a esa actividad, Sciurano votó en contra, en línea con su postura histórica sobre la protección ambiental y la prohibición de las salmoneras en determinados ámbitos. Su voto se apartó de la posición de otros integrantes de FORJA que respaldaron la iniciativa.

En aquella discusión, el legislador sostuvo que no iba a cambiar su posición y recordó que había acompañado la legislación original. La diferencia dejó expuesta una fisura dentro del oficialismo, aunque no significó por sí sola una ruptura con el gobernador.

La salida formal del bloque se produce ahora, después de un proceso de acercamiento con las autoridades radicales que, según el propio partido, llevaba más de un año de conversaciones y articulación. El presidente de la UCR fueguina, Maximiliano Ybars, presentó la conformación de la bancada como una decisión de toda la estructura partidaria y como parte de una estrategia política con la mirada puesta en 2027.

La recuperación de una banca radical propia también tiene una dimensión electoral. La UCR busca reconstruir su presencia política en las tres ciudades y posicionarse como una alternativa para la próxima disputa provincial. Para Sciurano, el cambio le permite recuperar una identidad partidaria reconocible y comenzar a transitar el escenario que se abrirá después del gobierno de Melella.

La pregunta política es qué representa este movimiento después de casi tres años de participación en el oficialismo. Sciurano fue parte de la estrategia electoral de FORJA en 2023, integró su bancada y compartió el espacio legislativo desde el que se defendieron iniciativas del Ejecutivo. Su regreso al radicalismo se concreta cuando el gobierno provincial enfrenta el tramo final de su mandato y el escenario político comienza a ordenarse alrededor de la sucesión.

Desde la UCR hablan de recuperar una voz propia y construir una alternativa para 2027. Pero el movimiento también obliga a revisar el recorrido reciente del legislador: de las coincidencias que lo llevaron a sumarse al proyecto de Melella a una nueva etapa bajo la bandera radical, justo cuando el oficialismo comienza a despedir su ciclo de gobierno.