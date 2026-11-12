Ushuaia: más de 7.000 personas participaron del simulacro de sismo y tsunami

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Más de 7.000 personas participaron este miércoles en Ushuaia del simulacro de evacuación por sismo y tsunami, una actividad coordinada por Defensa Civil y el área de Tránsito municipal que involucró a establecimientos educativos, instituciones de salud, empresas y turistas.

El director de Defensa Civil, Cristian Álvarez, detalló que se espera una cantidad similar de participantes para los turnos programados a las 15 y a las 20 horas. En esos horarios, los colegios de gestión pública y privada evacuarán únicamente bajo la hipótesis de sismo. "Hasta el momento, más de siete mil personas participaron de la actividad, y se prevé la misma cantidad para el horario de las 15 y las 20", indicó el funcionario.

Durante la jornada, se sumaron de manera voluntaria a los ejercicios distintos organismos públicos, comercios y empresas. Para garantizar la logística y las comunicaciones, la organización desplegó un Puesto de Comando bajo el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) en las inmediaciones de Defensa Civil, desde donde se coordinó el operativo y se mantuvo contacto permanente con los dispositivos distribuidos en los sectores de Gobernador Paz y Kuanip.

Comunicaciones y asistencia sanitaria

Una de las particularidades de este simulacro fue el uso de taxis y remises, que actuaron como nexo entre la central y algunos establecimientos educativos. Estos vehículos transmitieron información operativa utilizando sistemas de comunicación de radio VHF.

En el plano de la asistencia, estudiantes de la Tecnicatura Superior en Emergencias Extrahospitalarias desempeñaron funciones en los distintos puntos sanitarios. A ellos se sumaron pasantes de Defensa Civil, que brindaron apoyo en la recepción y el registro de las comunicaciones provenientes de los sectores involucrados.

Álvarez explicó que el objetivo central de la práctica fue evaluar los procedimientos de evacuación. "La finalidad de este ejercicio consistió en la evaluación de los procedimientos de evacuación, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones intervinientes y fomentar la preparación de la comunidad ante eventos sísmicos y escenarios de amenaza de tsunami", concluyó el director de Defensa Civil.