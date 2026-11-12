Reino Unido pidió al Tribunal del Mar que rechace el pedido argentino para frenar el petróleo en Malvinas

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El Reino Unido solicitó formalmente al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que desestime la totalidad de las medidas provisionales que la Argentina presentó para suspender el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las Islas Malvinas. La petición fue formulada por la asesora jurídica británica Sally Langrish durante la jornada final de alegatos orales celebrada este miércoles en Hamburgo.

En su exposición, la representante del Reino Unido sostuvo que el tribunal no tiene competencia para tomar medidas cautelares sobre este caso. "La reclamación de Argentina se basa en su capacidad para ejercer los derechos del Estado ribereño. Es imposible calificar su reclamación de otra forma que no sea como una reclamación relativa a la soberanía sobre el territorio terrestre", afirmó Langrish.

Bajo esa línea argumental, la funcionaria británica señaló que "con todo respeto, este tribunal no puede considerar que el tribunal previsto en el Anexo VII tenga competencia prima facie sobre dicha demanda". Añadió que la Argentina "no ha demostrado ningún derecho plausible que se derive de manera determinante de la propia Convención" y que tampoco logró acreditar la urgencia de la medida.

Uno de los ejes centrales de la defensa británica fue el calendario de las operaciones. Langrish confirmó que "no se realizarán perforaciones antes del 21 de marzo de 2027" y remarcó que el tribunal arbitral que debe resolver el fondo de la cuestión "se constituirá con la antelación suficiente para tramitar cualquier solicitud de medidas provisionales antes de esa fecha". Por ese motivo, consideró que "no existe un riesgo real de daño medioambiental" y que la jurisprudencia no respalda la tesis argentina de que la perforación exploratoria constituya intrínsecamente un perjuicio irreparable.

La postura argentina

La delegación argentina, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal y con la participación de los juristas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, rechazó los argumentos británicos y advirtió sobre las consecuencias de no actuar con celeridad. "Las islas Malvinas siguen figurando en la lista de territorios no autónomos de la ONU", recordó Kohen, y calificó el silencio británico sobre la disputa de soberanía como "el elefante en la habitación".

Por su parte, Schrijver fue enfático sobre la urgencia: "Una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar. Solo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será". La Argentina sostiene que el proyecto Sea Lion, que prevé la perforación de hasta 26 pozos para extraer más de 300 millones de barriles durante 30 años, generaría un daño irreversible en la plataforma continental.

El presidente del TIDM, el juez camerunés Maurice Kamga, anunció al cierre de las audiencias que el tribunal dará a conocer su orden el sábado 28 de noviembre de 2026. La decisión no resolverá la disputa de soberanía de fondo, sino que se limitará a definir si otorga o rechaza las medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral del Anexo VII.

En caso de que el TIDM haga lugar al pedido argentino, el Reino Unido deberá suspender el inicio de la explotación y abstenerse de otorgar nuevas autorizaciones en la zona en disputa. Si, por el contrario, el tribunal falla a favor de Londres, el proyecto petrolero podrá avanzar hacia la fase de producción, prevista para 2028, con una inversión estimada en 2.200 millones de dólares por parte de la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%).