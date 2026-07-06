El Gobierno actualizó las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos y productos con nicotina

El Gobierno nacional actualizó las advertencias sanitarias que deberán exhibir los paquetes de cigarrillos y demás productos de tabaco y nicotina comercializados en Argentina. La medida fue oficializada mediante la Resolución 796/2026 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial.

La decisión reemplaza la normativa gráfica vigente desde 2021 e incorpora nuevas imágenes y mensajes sanitarios destinados a advertir sobre los riesgos que implica el consumo de tabaco y productos con nicotina, en cumplimiento de la Ley 26.687, que regula la publicidad, promoción y consumo de estos productos.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la actualización responde a la obligación de renovar periódicamente las advertencias para mantener vigente el impacto de las campañas de prevención del tabaquismo.

VAPEADORES

La resolución también incorpora cambios vinculados a los productos alternativos al cigarrillo convencional, como los dispositivos electrónicos para fumar y los productos de tabaco calentado, que recientemente fueron autorizados bajo un nuevo marco regulatorio.

En ese sentido, el Ministerio dispuso que la señalización sobre los espacios donde está prohibido fumar también haga referencia de manera expresa a estos dispositivos, ampliando así el alcance de la normativa vigente.

Otro de los cambios contempla la actualización de los canales oficiales para que la población pueda realizar consultas o denuncias por incumplimientos de la ley. Además del teléfono gratuito y el correo electrónico, el Ministerio incorporó un chatbot a través de WhatsApp para brindar información sobre tabaquismo, estrategias para dejar de fumar y recepción de denuncias.

Por otra parte, la resolución prorrogó por 180 días el plazo de implementación del nuevo régimen establecido para los productos alternativos de tabaco y nicotina, con el objetivo de que fabricantes e importadores puedan adecuar sus envases y cumplir con las nuevas exigencias sanitarias antes de su comercialización.

La medida deroga las resoluciones dictadas en 2019 y 2021 sobre la normativa gráfica de los empaques y establece que las nuevas advertencias deberán implementarse respetando los plazos previstos por la legislación vigente.