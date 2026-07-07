Estados Unidos bombardeó nuevamente Irán y aumenta el riesgo de una escalada militar en Medio Oriente

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este miércoles luego de que Estados Unidos lanzara una nueva ofensiva militar contra Irán, apenas horas después de que tres buques mercantes fueran alcanzados en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos para el comercio mundial de petróleo.

El ataque estadounidense representa un nuevo capítulo en el conflicto entre ambos países y pone en serio riesgo el acuerdo provisional que buscaba detener los enfrentamientos y abrir una instancia de negociación para alcanzar un cese definitivo de las hostilidades.

A través de un comunicado difundido por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas armadas norteamericanas confirmaron que los bombardeos tuvieron como objetivo responder al presunto ataque contra embarcaciones civiles que navegaban por aguas internacionales.

"Las fuerzas estadounidenses lanzaron los ataques para imponer graves consecuencias por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional", indicó el comunicado oficial.

De acuerdo con un funcionario estadounidense, la operación estuvo dirigida contra sistemas de defensa aérea, radares de vigilancia costera, baterías de misiles tierra-aire, plataformas de lanzamiento de misiles de crucero antibuque, drones e instalaciones portuarias iraníes, con el objetivo de reducir la capacidad militar de Teherán en el Golfo Pérsico.