Incautan más de 11.000 atados de cigarrillos de contrabando en la frontera entre Tierra del Fuego y Chile

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron 11.230 atados de cigarrillos de origen extranjero durante un operativo realizado en el Límite Internacional Fronterizo entre Tierra del Fuego y la República de Chile, en cercanías del Hito XIII, en la zona de San Sebastián.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección Reforzada Paso Internacional "San Sebastián", que durante un patrullaje detectó un vehículo Hyundai Terracan, con patente chilena, varado en un cauce de agua y sin ocupantes.

Al inspeccionar el rodado, los gendarmes observaron bultos ocultos debajo de frazadas y bolsas de dormir, lo que despertó sospechas sobre un posible caso de contrabando.

Con autorización del magistrado interviniente, el vehículo y la carga fueron trasladados hasta la sede de la subunidad para una inspección más exhaustiva.

Durante la requisa, los efectivos constataron que el vehículo transportaba 11.230 atados de cigarrillos de origen extranjero, presuntamente ingresados al país de manera ilegal.

La Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande ordenó el secuestro preventivo de la mercadería y del vehículo, además del decomiso de dos teléfonos celulares y dos pendrives encontrados en el habitáculo.