Keiko Fujimori ganó el balotaje y volverá el fujimorismo al poder en Perú

a Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó este lunes el escrutinio definitivo de la segunda vuelta presidencial de Perú y confirmó el triunfo de Keiko Fujimori, quien se impuso por un estrecho margen de 49.641 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

Con el 100% de las actas contabilizadas, la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 9.223.396 votos, equivalentes al 50,135% de los sufragios válidos, mientras que Sánchez alcanzó 9.173.755 votos, lo que representa el 49,865%.

La diferencia final fue una de las más ajustadas de la historia electoral peruana y convirtió a esta elección en la tercera presidencial consecutiva que se define por menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo 3 de julio, cuando Fujimori será declarada presidenta electa. Posteriormente, el 15 de julio recibirá sus credenciales y el 28 de julio asumirá el cargo durante la ceremonia oficial por el Día de la Independencia del Perú.