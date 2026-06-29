Keiko Fujimori ganó el balotaje y volverá el fujimorismo al poder en Perú

Tras 22 días de escrutinio, la autoridad electoral confirmó el triunfo de la candidata derechista por apenas 49.641 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.
Mundo29/06/2026

keiko fujimori

a Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó este lunes el escrutinio definitivo de la segunda vuelta presidencial de Perú y confirmó el triunfo de Keiko Fujimori, quien se impuso por un estrecho margen de 49.641 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

Con el 100% de las actas contabilizadas, la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 9.223.396 votos, equivalentes al 50,135% de los sufragios válidos, mientras que Sánchez alcanzó 9.173.755 votos, lo que representa el 49,865%.

La diferencia final fue una de las más ajustadas de la historia electoral peruana y convirtió a esta elección en la tercera presidencial consecutiva que se define por menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo 3 de julio, cuando Fujimori será declarada presidenta electa. Posteriormente, el 15 de julio recibirá sus credenciales y el 28 de julio asumirá el cargo durante la ceremonia oficial por el Día de la Independencia del Perú.

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