Al menos 14 muertos y 46 heridos tras un masivo ataque ruso con misiles y drones sobre Kiev

Al menos 14 personas murieron y otras 46 resultaron heridas, entre ellas cinco niños, luego de un nuevo ataque masivo lanzado por Rusia durante la madrugada de este lunes contra Kiev, la capital de Ucrania.

El bombardeo, uno de los más intensos de los últimos días, combinó misiles balísticos, misiles de crucero y cientos de drones dirigidos contra infraestructura civil y edificios residenciales. Las autoridades ucranianas advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar debido a que las tareas de búsqueda y rescate continúan entre los escombros.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que al menos tres distritos de la ciudad sufrieron importantes daños materiales. Varios edificios de departamentos quedaron envueltos en llamas tras los impactos, mientras que los equipos de emergencia debieron rescatar a numerosos residentes atrapados, incluidos menores de edad.

Por su parte, el jefe de la administración militar de la capital, Timur Tkachenko, lamentó la magnitud del ataque y aseguró que "no hay palabras para aliviar este dolor". Según precisó, cuatro edificios residenciales se incendiaron durante la ofensiva.

Ante la continuidad de los ataques, Klitschko pidió a la población permanecer en los refugios mientras se mantenía la alerta aérea.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 68 misiles, de los cuales 23 eran balísticos, además de 351 drones de largo alcance.

Las defensas antiaéreas lograron derribar 37 misiles y 326 drones, aunque ninguno de los misiles balísticos pudo ser interceptado, lo que vuelve a poner de manifiesto la escasez de misiles interceptores PAC-3 para los sistemas de defensa Patriot. Tampoco pudieron neutralizar los seis misiles antibuque Zirkon y Oniks empleados durante el ataque.

Horas antes del bombardeo, el presidente Volodímir Zelenski había advertido que Rusia preparaba una nueva ofensiva de gran escala, luego del ataque registrado el jueves pasado que dejó 30 muertos en la capital ucraniana.

El mandatario señaló que la nueva ofensiva se produjo pocas horas antes del inicio de la cumbre anual de la OTAN, que se desarrollará este martes y miércoles en Turquía, en un contexto de creciente tensión por la guerra.

Mientras tanto, Ucrania también llevó adelante una ofensiva contra objetivos militares en territorio ruso. Según informaron las autoridades, drones ucranianos atacaron una refinería en la región de Yaroslavl, al noreste de Moscú, y provocaron cortes de electricidad en la ciudad portuaria de Sebastopol, donde se encuentra la base de la Flota rusa del Mar Negro.