La guerra en Ucrania llega a la cumbre de la OTAN

secretario general de la OTAN, Mark Rutte | Foto: Archivo

La guerra entre Rusia y Ucrania volverá a ocupar el centro de la agenda internacional durante la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Ankara, Turquía, marcada por un nuevo ataque masivo de Moscú sobre Kiev y por el creciente respaldo de los aliados occidentales al presidente Volodímir Zelenski.

Horas antes del encuentro, Rusia lanzó una nueva ofensiva con drones y misiles contra la capital ucraniana, un patrón que, según analistas y diplomáticos de la Alianza Atlántica, suele repetirse antes de las principales reuniones internacionales vinculadas al conflicto.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sostener que su par ruso, Vladimir Putin, tiene intención de poner fin a la guerra.

"Putin quiere terminar la guerra, lo quiere de verdad", afirmó Trump desde el Despacho Oval. El mandatario estadounidense también aseguró que dialogará sobre el conflicto con Zelenski durante la cumbre en Turquía.

Sin embargo, entre los líderes europeos predomina el escepticismo respecto a las intenciones del Kremlin y la estrategia continúa enfocada en fortalecer el respaldo político, económico y militar a Ucrania.

Uno de los encuentros más esperados será la reunión bilateral entre Trump y Zelenski, prevista al término del Consejo del Atlántico Norte, además de la participación del presidente ucraniano en la cena oficial de líderes.

En esta oportunidad, Kiev llega al encuentro con una posición considerada más sólida que en meses anteriores. Los recientes ataques con drones de largo alcance lanzados por Ucrania contra infraestructura militar y energética en territorio ruso modificaron el escenario del conflicto.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, aseguró que los aliados respaldan la intensificación de este tipo de operaciones porque consideran que aumentan la presión sobre Moscú para retomar las negociaciones.

Según el mandatario finlandés, Ucrania atraviesa actualmente "la posición más favorable" desde el inicio de la invasión rusa.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que Putin se encuentra cada vez más desesperado, ya que, pese a los constantes bombardeos sobre ciudades ucranianas, Rusia no logra avances significativos en el frente de combate y continúa registrando un elevado número de bajas entre sus tropas.

Rutte insistió en que los aliados deben garantizar que Ucrania reciba el armamento necesario para sostener su defensa y confirmó que durante la cumbre también se analizarán nuevos mecanismos para financiar la compra de equipamiento militar.

Además del conflicto en Ucrania, otro de los temas centrales será el incremento del gasto en defensa de los países miembros.

Estados Unidos volvió a reclamar que los socios europeos aumenten sus inversiones militares y reduzcan su dependencia de Washington. En ese sentido, Mark Rutte pidió que cada país presente planes concretos y creíbles para alcanzar el objetivo de destinar el 5% del Producto Bruto Interno a defensa, una meta que la Alianza busca consolidar en los próximos años.