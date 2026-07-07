SENASA elimina más de 40 normas para simplificar trámites y desregular el sector agroalimentario

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo proceso de desregulación del sistema sanitario y agroalimentario. A través de la Resolución 591/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) derogó más de 40 resoluciones y disposiciones que consideró obsoletas o reemplazadas por normativas más recientes.

La medida forma parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley Bases y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, con el objetivo de reducir la burocracia, eliminar regulaciones innecesarias y facilitar el desarrollo de las actividades productivas.

Entre las normas derogadas figuran reglamentaciones vinculadas a certificados fitosanitarios, tratamientos cuarentenarios, alertas por distintas plagas agrícolas, programas de exportación, autorizaciones de importación, controles sobre agroquímicos y disposiciones históricas que databan incluso de la década de 1960.

Desde el organismo explicaron que, tras un análisis técnico, se concluyó que muchas de esas normas habían quedado desactualizadas, habían sido reemplazadas por legislación posterior o ya no resultaban necesarias para el funcionamiento actual del sistema sanitario.

La resolución también busca consolidar un marco regulatorio más simple y transparente, reduciendo cargas administrativas para productores, exportadores y demás actores de la cadena agroalimentaria.

El SENASA aclaró que la decisión no implica eliminar los controles sanitarios ni los requisitos vigentes, sino ordenar el marco normativo y mantener únicamente aquellas regulaciones que continúan siendo necesarias.

La Resolución 591/2026 entró en vigencia este 7 de julio, fecha de su publicación en el Boletín Oficial.