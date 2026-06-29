Masacre en Alemania: un tiroteo en un centro para menores dejó seis muertos y varios heridos
Mundo29/06/2026 AP
El ataque ocurrió en un hogar de acogida del norte de Alemania. Las víctimas eran trabajadores del establecimiento y la principal hipótesis apunta a una disputa por la custodia de un menor
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Las autoridades confirmaron un nuevo aumento en el número de víctimas fatales. La ONU alertó por la escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y la saturación del sistema sanitario.
Tras 22 días de escrutinio, la autoridad electoral confirmó el triunfo de la candidata derechista por apenas 49.641 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.
Nuevo y fuerte temblor sacudió Caracas y La Guaira mientras continúa la búsqueda de sobrevivientesMundo29/06/2026
El movimiento de magnitud 4,6 volvió a generar alarma en Venezuela, cinco días después del devastador doble terremoto que ya dejó cerca de 1.500 muertos.
Ucrania golpea otra refinería clave de Rusia y Putin admite que el país atraviesa un "período difícil"Mundo28/06/2026
El ataque provocó un incendio en una de las principales refinerías del sur de Rusia y dejó al menos dos muertos.
Ya son 920 los muertos por los terremotos en Venezuela y hay más de 50.000 desaparecidosMundo27/06/2026
La tragedia sigue agravándose mientras rescatistas trabajan contrarreloj entre edificios derrumbados. Estados Unidos anunció ayuda por 150 millones de dólares y comenzaron a llegar equipos internacionales para reforzar las tareas de búsqueda.
Las autoridades actualizaron el balance oficial tras las tareas de rescate. Continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros y cientos de personas permanecen heridas o desaparecidas.
Terremotos en Venezuela: ya son 164 los muertos y casi mil los heridos tras el devastador sismoMundo25/06/2026
Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte del país, provocaron el derrumbe de edificios, daños en infraestructura clave y una de las mayores tragedias sísmicas registradas en Venezuela en más de un siglo.
Dos terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 sacudieron Venezuela: hay edificios derrumbados y temor por nuevas réplicasMundo24/06/2026
Los dos potentes sismos ocurrieron con apenas un minuto de diferencia y provocaron graves daños en Caracas. Autoridades venezolanas reportaron edificios colapsados, posibles heridos y activaron operativos de emergencia en varias regiones del país.
Ucrania golpeó una planta de gas y centros satelitales en una nueva ofensiva contra RusiaMundo24/06/2026
El Estado Mayor ucraniano informó que los ataques alcanzaron una importante instalación de procesamiento de gas natural y dos centros de comunicaciones por satélite.
VIDEO | Ucrania lanzó una ofensiva masiva contra Crimea y asegura haber destruido un puente ferroviario clave para RusiaMundo23/06/2026
Las fuerzas ucranianas atacaron más de 60 objetivos militares en la península ocupada y otras zonas bajo control ruso.
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Denuncian que hace 10 años esperan autorización para operar un avión sanitario desde el Aeropuerto de UshuaiaTierra del Fuego30/06/2026
HeliUshuaia incorporó una aeronave equipada para traslados médicos de alta complejidad y su director aseguró que desde hace diez años esperan una autorización del Gobierno provincial.
Martín Pérez participó del aniversario de la Prefectura Naval y destacó el trabajo conjunto con la fuerzaTierra del Fuego30/06/2026
El intendente de Río Grande acompañó el acto por los 216 años de la Prefectura Naval Argentina, donde recibió una distinción institucional y reafirmó el compromiso del Municipio de continuar fortaleciendo el vínculo con la institución.
Río Grande intensificó el Operativo Invernal tras las nevadas y recordó la obligación de limpiar las veredasTierra del Fuego30/06/2026
Las cuadrillas trabajan en la limpieza de espacios públicos y el acondicionamiento de sectores de alta circulación. Además, el Municipio recordó que los frentistas tienen hasta 12 horas para retirar nieve, hielo y escarcha de las veredas.
Un perro de la Armada Argentina fue clave para rescatar con vida a dos niños tras el terremoto en VenezuelaNacionales30/06/2026
El can "Bart", integrante del contingente argentino desplegado en La Guaira, permitió localizar a dos menores atrapados bajo los escombros.
Se disputan los dieciseisavos y los octavos de finales en la Copa Mundial FIFA 2026.