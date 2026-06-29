Masacre en Alemania: un tiroteo en un centro para menores dejó seis muertos y varios heridos

Un violento tiroteo registrado este lunes en un centro de acogida para menores de la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, dejó un saldo de seis personas muertas y varios heridos, algunos de ellos de gravedad. El presunto atacante fue detenido por la policía poco después del hecho.

Según informaron las autoridades, cinco personas —cuatro mujeres y un hombre— murieron en el lugar del ataque, mientras que una sexta víctima falleció posteriormente en un hospital como consecuencia de las heridas sufridas.

Las seis víctimas fatales eran empleados del centro juvenil o de instituciones vinculadas al establecimiento.

La ministra del Interior del estado de Baja Sajonia, Daniela Behrens, calificó el episodio como "un crimen extremadamente violento cometido a sangre fría" y señaló que la principal línea de investigación apunta a una disputa por la custodia de un menor.

"La policía está investigando el móvil y el desarrollo exacto de los hechos bajo una gran presión", sostuvo la funcionaria durante una conferencia de prensa.

Aunque las autoridades confirmaron que hubo varias personas heridas, algunas de gravedad, por el momento no difundieron la cantidad exacta de lesionados ni sus identidades.

El ataque ocurrió en un centro ubicado sobre Dankersstrasse, al sur del centro de Stade. El establecimiento brinda alojamiento temporal y asistencia a mujeres embarazadas o madres jóvenes con hijos, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad.

La zona fue rápidamente acordonada por un amplio operativo policial, mientras equipos de criminalística trabajaban en el lugar para determinar cómo se produjo el ataque y establecer las circunstancias exactas del hecho.

La investigación continúa abierta y las autoridades alemanas buscan esclarecer las motivaciones del agresor y reconstruir la secuencia completa del tiroteo.