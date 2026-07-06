En imágenes: El trabajo de los rescatistas ucranianos

Bomberos, médicos y equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre edificios destruidos por los misiles rusos. Las imágenes reflejan el esfuerzo extremo de quienes arriesgan sus vidas para salvar a otras personas en la capital ucraniana
Mundo06/07/2026

Las impactantes imágenes difundidas en las últimas horas por los servicios de emergencia de Ucrania  muestran la magnitud de la destrucción y el enorme esfuerzo de los equipos de emergencia, que permanecen en los edificios derrumbados buscando personas atrapadas bajo toneladas de hormigón.

Además de remover escombros con maquinaria pesada y herramientas manuales, los rescatistas combaten incendios provocados por los impactos de misiles, evacúan a los heridos y brindan asistencia psicológica a quienes perdieron familiares o sus viviendas durante el bombardeo.

Cada operativo implica un riesgo permanente. Los equipos de emergencia trabajan bajo la amenaza de nuevos ataques, una situación que obliga en muchas ocasiones a interrumpir las tareas y refugiarse antes de retomar la búsqueda de sobrevivientes.

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