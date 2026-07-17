Un columnista de The Guardian afirmó que "las Malvinas no pueden seguir siendo británicas para siempre"

En medio de la fuerte repercusión internacional que generó el partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, un reconocido columnista del diario británico The Guardian publicó una opinión que volvió a poner en el centro del debate la soberanía de las Islas Malvinas.

Simon Jenkins, uno de los analistas más prestigiosos del periódico, escribió un artículo titulado "¿Las Malvinas son Argentinas? No exactamente, pero las Malvinas no pueden seguir siendo británicas para siempre", en el que plantea que el Reino Unido debería reabrir las negociaciones con Argentina después de más de cuatro décadas sin avances.

"La enemistad entre Londres y Buenos Aires se ha prolongado demasiado; tarde o temprano, la sensatez prevalecerá", sostiene el periodista al comienzo de su análisis.

Jenkins vincula el debate con la reciente polémica surgida tras el triunfo argentino sobre Inglaterra, cuando los jugadores de la Selección exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", un gesto que volvió a instalar la discusión en ambos países.

"No tienen derecho eterno a seguir siendo británicas"

En su columna, el periodista afirma que ningún territorio heredado del antiguo Imperio Británico posee un derecho permanente a conservar su actual estatus político. "Ninguno de los territorios de la época imperial británica tiene derecho eterno a permanecer como está", asveró.

También cuestionó el costo que representa para el Reino Unido sostener la presencia militar en el Atlántico Sur y aseguró que mantener la defensa de las islas demanda más de 60 millones de libras esterlinas al año.

Uno de los ejes centrales del artículo es el repaso histórico de las negociaciones que ambos países mantenían antes del conflicto bélico de 1982.

Jenkins recordó que durante la década de 1970 existían conversaciones para avanzar hacia una transferencia gradual de la soberanía, mientras los isleños mantenían vínculos comerciales, educativos y sanitarios con el continente.

Según el columnista, la invasión argentina de 1982 interrumpió ese proceso, aunque sostiene que, incluso durante la guerra, hubo intentos diplomáticos impulsados por Estados Unidos y Perú para alcanzar una solución negociada.

El periodista considera que el referéndum realizado en las islas en 2013 no debería cerrar definitivamente la discusión sobre la soberanía.

En ese sentido, concluye que las Malvinas "no pueden estar protegidas indefinidamente por un protector europeo" y sostiene que las reivindicaciones argentinas "no van a desaparecer". "Tal como están las cosas, las Malvinas deben seguir existiendo como una fortaleza militar aislada, al otro lado del mundo, lejos de su generoso protector, Gran Bretaña. Pero tarde o temprano, un gobierno británico tendrá el valor de reanudar las negociaciones", escribió Jenkins.